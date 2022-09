Warnstufe «Rot»: Unwettersituation in Kroatien verschlechtert sich zunehmend

Am Donnerstag wüteten monsunartige Regengüsse in Kroatien. Die Befürchtungen, wonach Überflutungen drohen, scheinen sich nun zu bewahrheiten.

Darum gehts Nach einer langen Dürre Zeit fallen in Kroatien zurzeit heftige Regengüsse.

Der Wasserspiegel des Flusses Kupa stieg innert weniger Stunden um bis zu vier Meter an.

Noch gibt der kroatische Wetterdienst keine Entwarnung.

Während lokale Einsatzkräfte immer noch mit den Folgen des Unwetters vom Donnerstag kämpfen, scheint eine Besserung der Wetterlage in Kroatien nicht in Sicht. Es sei weiterhin mit schweren und intensiven Niederschlägen zu rechnen und aufgrund der starken Regenfälle könnten im Laufe des Samstags «aussergewöhnliche Massnahmen» ergriffen werden, berichtet der kroatische Wetterdienst «Hrvatske vode». Die orange Warnstufe herrscht in Teilen Kroatiens – mancherorts musste am Freitag sogar der Ausnahmezustand (Warnstufe «Rot») verhängt werden.

Flüsse führen gefährlich viel Wasser

Der Wetterdienst «Meteoalarm» geht während des ganzen Samstags von schweren Gewittern mit grossen Regenmengen aus. Besonders gefährdet ist dabei die nördliche Adria, also Istrien, sowie ein West-Streifen von Rijeka bis Zadar. Hier könnten Mengen von 150 bis 200 Liter Regenwasser pro Quadratmeter zusammenkommen, berichtet Heute.at. Hinzu kommt stürmischer Nordostwind mit Böen um die 100 Stundenkilometer.

Ein besonderes Augenmerk werfen die Experten zurzeit auf die beiden Flüsse Kupa und Korana. Der Wasserstand der Kupa in der Stadt Karlovac liegt gemäss der letzten Messung bei 642 Zentimetern, berichtet das kroatische Nachrichtenportal «24sata». Der Höhepunkt wird am Sonntag gegen 21 Uhr mit einem Wasserstand von 784 Zentimetern erwartet. In einigen Teilen des Landes stieg der Wasserspiegel des Flusses in nur wenigen Stunden um bis zu vier Meter. Einige Dörfer wurden abgeschnitten und Strassen in der Umgebung mussten gesperrt werden.

Sintflutartige Überschwemmungen weiterhin möglich

Wie «Heute.at» berichtet, ist der beginnende Herbst im Mittelmeerraum generell die Unwetterzeit schlechthin. Das aussergewöhnlich warme Meerwasser stelle in der Region aber noch verstärkend Feuchtigkeit für die Gewitter zur Verfügung.

Bürgermeister Dubravko Mandić appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, vorsichtig zu sein, wenn sie sich in der Stadt bewegen. Laut der meteorologischen Prognose soll das Wetter ab morgen allmählich aufklaren und sich beruhigen. Die Möglichkeit von sintflutartigen und städtischen Überschwemmungen bestünde aber weiterhin fast im gesamten Land. Wetterexperten hätten vor Unwetterkatastrophen wie diesen bereits seit mehreren Wochen gewarnt, berichtet das Nachrichtenportal «Heute.at». Grund ist der extrem heisse Sommer, der in manchen Gegenden des Mittelmeers die Wassertemperatur auf bis zu 30 Grad steigen liess. Die Adria sei damit auf Hurrikan-Temperatur, wie Weather.com weiter von «Heute» zitiert.