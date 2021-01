Grosse Lawinengefahr, starker Wind und Unwetterwarnung der Stufe Rot – im Skigebiet Flims Laax Falera geht am Donnerstag fast gar nichts mehr. Dort wo der Schweizer Olympiasieger Iouri Podladtchikov am Donnerstagabend mit The Last Run seinen letzten grossen Auftritt seiner Snowboard-Karriere feiern wollte. So weit kommt es nun aber nicht: «Der Event ist abgesagt. Uns wurde gesagt, dass es in Laax so heftig schneit wie zuletzt in den 90er-Jahren», so ein Sprecher des Anlasses gegenüber 20 Minuten.