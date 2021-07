Weltweite Panne - Unzählige Websites können nicht erreicht werden

In den USA sind gleich mehrere der meist frequentierten Websites betroffen.

Mehrere internationale Medien berichten, dass es am Donnerstag zu einer weltweiten Internet-Panne riesigen Ausmasses gekommen ist. Gemäss der Webseite downdetector.com gehören weltweite Unternehmen wie Playstation oder AirBnB dazu. Die britische Zeitung «The Independent» meldet, dass auch Amazon nicht mehr angesteuert werden kann. Gleiches gilt für das Online-Game «Call of Duty». In Deutschland ist zurzeit unter anderem die Seite der «Bild»-Zeitung nicht abrufbar. 20 Minuten News-Scouts ausserhalb der Schweiz melden zudem, dass sie nicht auf den E-Mail-Dienst Gmail zugreifen können.