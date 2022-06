Schweiz – Portugal: Portugal-Fans stimmen sich mit «Siuuu»-Rufen auf Nati-Kracher ein

Für die einen war es ein Schock, für die anderen ein Aufatmen: Am Samstagnachmittag wurde bekannt, dass Superstar Cristiano Ronaldo nicht mit der portugiesischen Nationalmannschaft nach Genf reisen wird. Die Nati kann sich also in der Nations League nicht ein zweites Mal mit CR7 messen. Noch vor einer Woche hatte der 37-Jährige beim klaren 4:0-Sieg gegen das Team von Murat Yakin zwei Tore erzielt.

In der Kommentar-Spalte von 20 Minuten waren sich die Fans uneins, was das Fernbleiben von Ronaldo bedeutet. Die einen fanden, dass es schade ist, dass einer der besten Fussballer aller Zeiten nicht anreist. Ganz negativ sieht es etwa «Talmud-Goyim»: «Die Schweiz würde auch voll gedopt gnadenlos untergehen. Portugal würde auch mit der U-18-Mannschaft gewinnen.» «bossihasi» fügt an: «Wenn die Schweiz so weiterspielt, kann Portugal auch mit dem Masseur, dem Teamkoch und dem Buschauffeur spielen und trotzdem gewinnen.»