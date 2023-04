Corinthians: Unzucht mit Schweizer Schülerin – Fan-Proteste gegen Cuca

1 / 3 Alexi Stival, genannt Cuca, ist der neue Trainer des brasilianischen Fussballclubs Corinthians. In seiner Zeit als Spieler sass er während rund einem Monat in Bern in U-Haft und wurde später verurteilt. IMAGO/Sports Press Photo «Ein Mädchen kam damals in ein Hotelzimmer, in dem ich und andere Spieler waren. Das war meine einzige Rolle – ich hab nichts getan und bin völlig unschuldig», erklärt Cuca bei seinem Antritt in São Paulo. AFP Cuca war in den vergangenen Jahren Trainer diverser brasilianischer Top-Mannschaften, darunter auch von dem heutigen Arsenal-Star und Xhaka-Teamkollege Gabriel Jesus. imago/Fotoarena

Darum gehts Die Ernennung des neuen Trainers beim brasilianischen Top-Fussballclub Corinthians sorgt für Proteste bei den Fans.

Der heute 59-jährige Cuca wurde 1989 in der Schweiz zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt.

Der damalige Vorwurf: Vergewaltigung einer 13-jährigen Schülerin mit drei Teamkollegen.

Zweifacher brasilianischer Meister, Pokalsieger und Gewinner der Copa Libertadores, der südamerikanischen Champions League – der 59-jährige Alexi Stival, genannt Cuca, ist ein berühmter brasilianischer Fussballtrainer und arbeitete in seiner Laufbahn schon so gut wie für jeden grossen brasilianischen Topclub. Am Freitag wurde Cuca als neuer Trainer von Corinthians São Paulo vorgestellt – begleitet von wütenden Protesten der Fans. Der Grund dafür liegt in der Schweiz.

Im Sommer 1987 war Cuca mit seinem damaligen Club Gremio Porto Alegre als Spieler in Bern für den Philips Cup. Für Cuca sowie seine Mitspieler Eduardo, Fernando und Henrique endete die Turnierteilnahme aber in einer rund 30-tägigen Untersuchungshaft. «Vier brasilianische Fussballstars in Bern verhaftet – Schülerin vergewaltigt?», titelte der «Blick» am 1. August 1987. Das damals 13-jährige Opfer sprach mit der Zeitung über den Vorfall, dass sie beim Teamhotel in Bern Autogramme und Souvenirs von den brasilianischen Fussballern ergattern wollte und schliesslich in ein Hotelzimmer begleitet wurde. Die vier Fussballer hätten sich dann auf sie gestürzt, festgehalten und vergewaltigt, so die Schülerin. Am nächsten Tag wurden die Fussballer im Rahmen eines Grosseinsatzes verhaftet und gegen eine Kaution Ende August 1987 wieder freigelassen.

Bedingte Haftstrafe wegen Unzucht mit Kind

1989 wurden die vier Fussballer vom Schweizer Gericht verurteilt. «Der Bund» schrieb damals, dass drei Spieler, darunter Cuca, wegen Unzucht mit einem Kind und Nötigung zu einer bedingten Gefängnisstrafe von 15 Monaten verteilt wurden. Der vierte Angeklagte wurde zu einer bedingten Haftstrafe von drei Monaten verurteilt wegen Gehilfenschaft zur Unzucht.

Der heute 59-jährige Trainer war zu diesem Zeitpunkt bereits mit seiner heutigen Ehefrau verheiratet, hat zwei Töchter. Am Freitag nahm er Stellung zu den Protesten der brasilianischen Fussballfans und der Verurteilung: «Das ist ein heikles Thema, ein persönliches Thema von mir, das rund 30 Jahre zurückliegt.» Er sei schon bei diversen brasilianischen Clubs tätig gewesen und sei bisher nie dazu befragt worden. «Ich war Anfang 20 und habe nur noch vage Erinnerungen. Ein Mädchen kam damals in ein Hotelzimmer, in dem ich und andere Spieler waren. Das war meine einzige Rolle – ich hab nichts getan und bin völlig unschuldig», erklärt Cuca.

«Warum sollte ich mich entschuldigen?»

«Die Leute sagen, es gab eine Vergewaltigung. Die Strafe, die verhängt wurde, war aber ein sexueller Akt mit einer schutzbedürftigen Person», sagt der Trainer weiter. «Mein Fehler war, dass ich mich nicht verteidigt habe. Erstens hatte ich kein Geld, um mich zu verteidigen, und zweitens wusste ich nicht einmal, dass ich angeklagt worden war.» Er habe dann rund zwei Jahre später in Spanien gespielt, unweit der Schweiz, und es habe nie Konsequenzen gegeben. «Man sagt, ich müsse mich bei der Gesellschaft entschuldigen. Warum sollte ich mich entschuldigen, wenn ich nichts getan habe?»

Corinthians-Präsident Duilio Monteiro Alves hält trotz der Proteste am neuen Trainer fest, gibt aber zu, dass die Frauenfussball-Abteilung erschrocken war, als der Name des neuen Coaches bekannt gegeben wurde. «Wir haben umfangreiche Nachforschungen angestellt und uns mit den Rechts- und Compliance-Abteilungen beraten, bevor ich mich mit dem Trainer einigte», so Alves. Der Vorstand sei zum Entschluss gekommen, dass das damalige Opfer Cuca nicht als ihren Angreifer erkannt habe.