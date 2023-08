Skandal-Arzt: Thomas Haehner darf in der Schweiz nicht mehr praktizieren

Thomas Haehner hat in der Schweiz 18 Arztpraxen aufgekauft. Nun darf er in der Schweiz nicht mehr praktizieren und hat die Bewilligung für den Betrieb der Praxen verloren.

Thomas Haehner hat in den letzten Jahren in verschiedensten Teilen der Schweiz insgesamt 18 Hausarztpraxen aufgekauft. Seither sorgten diese immer öfters für negative Schlagzeilen unter anderem wegen Abzocke und Häusärzten, die einfach verschwanden. Nun darf Haehner in der Schweiz nicht mehr praktizieren. Das berichtet der «Tages-Anzeiger» . Auch die Bewilligung für den Betrieb der Praxen habe er verloren.

Das ist passiert

In einem anderen Fall verschwand der Hausarzt einer Zentralschweizerin plötzlich, der in einer Haehner-Praxis arbeitete. Sie sagte: «Meiner Meinung nach hat dieser Arzt keine Ahnung. Er wollte einen immer an Spezialisten weiterreichen.» Sie gab auch an, dass der Arzt in einem Fall die Blutentnahme selbst vornehmen musste, weil die medizinische Praxisassistentin das nicht konnte.