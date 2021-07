Computerspiel «War Thunder» : Unzufriedener Gamer stellt geheime Daten über Kampfpanzer ins Netz

Ein noch unbekannter Spieler hat als geheim klassierte Detailpläne eines Challenger-2-Kampfpanzers online gestellt. Dafür könnte er bis zu 14 Jahre Gefängnis kassieren.

Ein Challenger 2 im Einsatz in Basra im Irak.

Der Spielentwickler gab an, man werde solche Informationen niemals verwenden.

Weil er einen Panzer im Spiel «War Thunder» zu wenig realistisch fand, postete ein User in einem Game-Forum geheime Armee-Dokumente.

Der Spieler, der sich laut dem «UK Defence Journal» als in Tidworth ansässiger Instruktor und Kommandant eines echten Challenger 2 bezeichnet, hatte das Dokument fälschlicherweise als «freigegeben» bezeichnet und einen «Geheim»-Stempel darauf durchgestrichen. In Tidworth ist eine Panzer-Einheit der britischen Armee stationiert. Zwar wurden bestimmte Passagen unleserlich gemacht, laut britischen Offiziellen des Verteidigungsministeriums zeigen die geposteten Screenshots aber dennoch geheime Details. So wollte er gemäss der Plattfrom PCgames unter anderem beweisen, dass die Panzerung des Geschützturms unkorrekt dargestellt wurde.