St. Gallen: Verkehrsbetriebe leiden unter Kündigungen

Auch bei 20 Minuten meldete sich ein Chauffeur, welcher die im «Tagblatt» geschilderten Vorwürfe bestätigt. «Seit einigen Jahren sind die Mitarbeiter der VBSG richtig am Anschlag, unzufrieden und ohne Motivation», so der Mann. Es fehle der Respekt sowie die Wertschätzung für die Mitarbeitenden. «Das Fahrpersonal wird wie eine Nummer behandelt, teilweise auch unter der Gürtellinie», so der Mitarbeiter. Beispielsweise würden Krankmeldungen kurz angebunden abgehandelt. «Keiner wünscht gute Besserung. Nach dem Telefon ist klar, dass im Betrieb laut gesagt wird, dass die kranke Person einfach nicht arbeiten will und faul ist», sagt der Chauffeur.