Doch um was geht es bei «Dyson Sphere Program» überhaupt? Die Dyson-Sphäre ist in den 1960er-Jahren vom Physiker Freeman Dyson ausgedacht worden. Es ist ein hypothetisches Konstrukt, das die Energie eines Sterns aufsaugen oder umleiten kann. Eine Dyson-Sphäre wäre also die ultimative Energiequelle.

«Stunden vergehen im Flug»

Das Konzept von «Dyson Sphere Program» sorgt bei Spielerinnen und Spielern für Begeisterung: «Das Plündern von Planeten nach Mineralien, um eine Energiequelle für einen Supercomputer zu bauen, lassen die Stunden in der realen Welt wie im Flug vergehen», heisst es in einem Testbericht des Spiels. Derzeit befindet sich das Spiel noch in der sogenannten Early-Access-Phase und somit noch in der Entwicklung.