«Gentech-Babys» führen offenbar «normales Leben»

Vor vier Jahren hat He Jiankui die Welt erschüttert, als er die weltweit erste Geburt von genmanipulierten Babys verkündete. Nun hat der auch als Baby-Kloner bekannte Forscher ein Update gegeben.

Chinesischer Skandalforscher : Update nach vier Jahren – so geht es den «Gentech-Babys» heute

Darum gehts Der Schöpfer der laut eigenen Angaben weltweit ersten Gentech-Babys hat sich nach langer Zeit zu Wort gemeldet.

Den mithilfe der Genschere Crispr/Cas9 geschaffenen Kindern gehe es gut, erklärt He Jiankui.

Die Bekanntgabe der Geburt der Kinder hatte im Jahr 2018 weltweit Kritik ausgelöst und der Forscher musste in der Folge sogar ins Gefängnis.

Heute forscht He Jiankui wieder.

Die Meldung der Geburt der weltweit ersten genmanipulierten Babys verbreitete sich im November 2018 wie ein Lauffeuer: «Zwei wunderschöne kleine chinesische Mädchen namens Lulu und Nana kamen vor einigen Wochen weinend und so gesund wie jedes andere Baby zur Welt», sagte He Jiankui von der Universität Schenzen damals in einem auf Youtube verbreiteten Video (siehe Video). Kurz darauf musste er seine Arbeit einstellen.

Trotzdem verkündete er zwei Monate später, dass ein weiteres Designerbaby auf dem Weg sei. Ende 2019 wurde dann bekannt, dass der Schöpfer der «Gen-Babys» zu drei Jahren Haft und einer Geldstrafe verurteilt worden war – und dass Baby Nummer drei mittlerweile ebenfalls das Licht der Welt erblickt habe. Nun gibt He Jiankui erstmals ein Update.

«Glück der Kinder steht an erster Stelle»

Gegenüber der Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» erklärte der umstrittene Wissenschaftler, dass die von ihm geschaffenen Kinder heute ein «normales, friedliches und ungestörtes Leben» führen würden. Das sei ihr Wunsch und diesen gelte es zu respektieren. «Das Glück der Kinder und ihrer Familien steht an erster Stelle.»

Auf die Frage, ob er sich Sorgen um die Zukunft der Kinder mache, antwortete He Jiankui laut der Zeitung, er habe die gleichen Erwartungen und Sorgen wie jeder Vater um die Zukunft seiner Kinder. Man wolle aber alles unternehmen, dass es den Kindern gutgehe. So hätten er und sein Team den Eltern versprochen, die Gesundheit der Kinder konsequent zu überwachen. «Nach dem 18. Lebensjahr werden die Kinder entscheiden, ob sie medizinische Nachsorge für ihre individuellen Bedürfnisse in Anspruch nehmen wollen.»

Man habe bereits versucht, für die Kinder eine zusätzliche Krankenversicherung abzuschliessen, zusätzlich zur öffentlichen. Doch keine Versicherung habe einsteigen wollen. Nun sei geplant, eine gemeinnützige Stiftung zu gründen, um Geld zu sammeln, damit die Gesundheitskosten für die drei Kinder für alle Zeiten gedeckt seien.

Zwei grosse Kritikpunkte

In der Kritik stand He Jiankui vor allem aus zwei Gründen – wegen der von ihm gewählten Methode (siehe Box), aber auch, weil er bei seinen Aussagen zum Erfolg des Experiments «massiv gelogen» hat. Er und sein Team hatten behauptet, die Gene der Zwillingsmädchen «erfolgreich» so editiert zu haben, dass sie vor einer Ansteckung mit HIV geschützt seien.

Beweisen konnten sie die Behauptung aber nicht, wie externe Fachleute damals in der «MIT Technology Review» schrieben: He Jiankui «hat die angestrebte Mutation nicht wirklich reproduziert. Vielmehr schuf er neue Mutationen, die zu einer HIV-Resistenz führen könnten, es aber auch nicht tun.» In anderen Worten: Die erzeugte Genmutation ähnele jener, die immun gegen HIV mache, sei mit dieser aber nicht identisch.

All diese Punkte sorgten für Kritik Die Verkündung He Jiankuis im Jahr 2018 hatte global für einen Aufschrei gesorgt. Kritiker sprachen von «GAU», «Wahnsinn», «unverantwortlichen Menschenversuchen» oder davon, dass die «Büchse der Pandora» geöffnet worden sei. Kritisiert wurden unter anderem folgende Punkte: Weder die Hochschule von He Jiankui noch das beteiligte Spital wussten offenbar von seinen Experimenten.

Es lag keine Genehmigung der Behörden vor.

He Jiankui soll «Jahrzehnte an Sicherheitsforschung einfach übergangen» haben. «Die Technik ist zwar ausgereift, aber niemand weiss, welche Langzeitfolgen die Anwendung bei menschlichen Embryonen hat», erkläre Martin Jinek von der Universität Zürich damals.

He Jiankui hat laut Nikola Biller-Andorno, Leiterin des Instituts für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte der Universität Zürich, eine heikle Grenze überschritten: «Die DNA der Zwillinge wurde so verändert, dass die Modifikationen – die gewollten und gegebenenfalls unabsichtlich herbeigeführten – an die nächste Generation vererbt werden können – mit unklaren Folgen.»

Das Vorgehen gilt als unethisch, zwei Kinder seien ungefragt instrumentalisiert worden.

Intransparentes Vorgehen: Niemand weiss, wie die Familien rekrutiert wurden. Hier findest du eine ausführlichere Erklärung dafür, warum die Experimente des «Gen-Baby-Schöpfers» so verwerflich waren.

He Jiankui forscht weiter

Laut «South China Morning Post» forscht He Jiankui wieder: Er habe in Peking ein neues Labor eingerichtet, um an erschwinglichen Gentherapien für seltene genetische Krankheiten wie die Duchenne-Muskeldystrophie zu arbeiten – eine tödliche Krankheit, die vor allem Jungen und junge Männer im Teenageralter betrifft. Zudem soll er die Eröffnung einer gemeinnützigen Forschungsorganisation vorbereiten. «Ich habe eine langfristige Vision, nämlich, dass jeder von uns frei von Erbkrankheiten sein sollte.»

Im März 2023 sei ausserdem ein Besuch der Universität Oxford geplant, wo er über den Einsatz der Crispr-Geneditierungstechnologie in der Reproduktionsmedizin sprechen werde, so der Forscher. Öffentlich ausgeschrieben ist der Termin nicht. 20 Minuten hat bei der britischen Hochschule nachgefragt. Die Antwort steht jedoch noch aus. Ob er noch einmal genau so handeln würde wie 2018? «Die Frage ist zu komplex, und ich habe noch keine Antwort darauf», zitiert ihn die «South China Morning Post». Er habe aber sicher «zu schnell gehandelt». Seither habe er sich stark verändert und viel dazugelernt.

