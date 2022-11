Nati-Update von der WM 2022: So geht es Goalie Yann Sommer

Remo Freuler sprach am Sonntag zu den Journalisten in Katar – und lieferte ein paar angriffslustige Sprüche.

Gute Neuigkeiten gab es am Sonntag aus dem Nati-Camp: «Yann Sommer geht es gut, er hat sehr viele Fortschritte gemacht und kann ohne Medikamente trainieren», erklärte Pierre-Etienne Fournier, einer der beiden Nati-Teamärzte vor den Medien. Dies bedeute aus medizinischer Sicht grünes Licht für einen Einsatz im ersten WM-Spiel gegen Kamerun. Ob er – trotz der fehlenden Spielpraxis – dann aber auch spielen wird, ist unklar. «Die Aufstellung macht Murat Yakin, nicht ich», so Fournier.

Im Training wurde derweil die Intensität nach einem freien Tag erhöht, wie Remo Freuler verriet. Am Samstag ging es noch zum Golfen, Shoppen oder an den Pool – am Sonntag wurde auf dem Trainingsplatz richtig geschwitzt. «Die Stimmung ist sehr, sehr gut», so Freuler.