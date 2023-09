Nur 1’270 Personen: Als die Menschheit beinahe ausgestorben war

Vor 900’000 Jahren stand unsere Existenz auf der Kippe. Rund 99 Prozent unserer menschlichen Vorfahren starben aus, so das Ergebnis einer internationalen Studie. Lange vor der Entstehung des Homo sapiens kamen unsere Vorfahren von etwa 98’130 Individuen auf eine magere Population von etwa 1280. Die Phase hielt lange an – etwa 117’000 Jahre brauchten unsere Urahnen, bis ihre Existenz nicht mehr in Gefahr war, so die Berechnungen der Forschenden. Ursache dieser Schrumpfung waren wahrscheinlich die damaligen Klimabedingungen.