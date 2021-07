Personalie - Urban Angehrn wird neuer Direktor der Finma

Branson (Bild) hat die Finanzmarktaufsicht per 31. Mai verlassen.

Urban Angehrn wird per 1. November 2021 Direktor der Finma. Er folgt auf Mark Branson, der die Behörde per 31. Mai 2021 verlassen hat. Angehrn löst auch Jan Blöchliger ab, der zurzeit als interimistischer Direktor die Geschäfte führt. «Der Verwaltungsrat hat für die Besetzung der Stelle eine umfangreiche Suche und Evaluation durchgeführt», heisst es in einer Mitteilung der Finma. Der Bundesrat habe die Wahl genehmigt.