Urdorf ZH: Grossfahndung in Urdorf? Polizeihelikopter und Hunde im Einsatz

«Ich kam gerade aus einem Laden, als ich gegen 10.30 Uhr einen Polizei-Helikopter über mir kreisen sah», sagt eine Anwohnerin. Daraufhin habe sie sich zur nahegelegenen Bushaltestelle in der Nähe des Verkehrsstützpunktes Urdorf der Kantonspolizei Zürich begeben. Als der Helikopter nach mehreren Minuten noch immer im Bereich Urdorf-Dietikon zirkelte, habe sie Angst bekommen, so die Frau. «Ich fürchtete, dass jemand aus dem Gefängnis ausgebrochen ist oder gleich jemand aus dem Gebüsch springt», so die 46-Jährige.

Kurz darauf sei ein Auto an der Frau vorbeigefahren, welches aus der Richtung Dietikon ZH gekommen sei.