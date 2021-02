Er will nicht mit seinem Urgrossvater in Verbindung gebracht werden.

Die Verpflichtung von Romano Floriani Mussolini gibt in den italienischen Medien zu reden. Der 18-Jährige selbst will nicht in Verbindung mit seinem berühmten Urgrossvater gebracht werden: «Ich interessiere mich nicht für Politik», so Mussolini, der nebenbei an einer renommierten römischen Privatuni studiert.