Erneut 13 Schafe gerissen: Uri bläst erneut zur Jagd auf einen Wolf – das ist die Strategie der Jäger

Zwischen dem 3. Juli und dem 17. August hat ein Wolf auf drei Schafalpen 13 Schafe gerissen. Nun wurde er zum Abschuss freigegeben, teilt die Urner Sicherheitsdirektion mit . Die Schadensschwelle sei gemäss Bundesrecht erreicht worden. Ein erheblicher Schaden an Nutztieren durch einen einzelnen Wolf liegt vor, wenn in seinem Streifgebiet innerhalb von vier Monaten mindestens zehn Nutztiere getötet werden. Die Herden müssen jedoch geschützt oder nicht zumutbar schützbar sein.

Die Risse ereigneten sich in den drei Alpgebieten Voralpflüe, Kartigel und Oberplatti innerhalb des Projektgebietes «Alpkonzept Oberes Reusstal». Die entsprechenden Alpen im Projektgebiet gelten als geschützt. Nicht erlegt werden darf der Wolf jedoch im Gebiet des eidgenössischen Jagdbanngebiets Fellital. Der Wolf muss innerhalb von 60 Tagen geschossen werden. Und das könnte ein Problem werden.

Denn: Bereits im Juni hatte Uri einen einzelnen Wolf zur Jagd freigegeben . Er hatte zwischen dem 14. und 23. Mai in der Gemeinde Wassen bei mindestens drei Angriffen fünf Ziegen und 13 Schafe gerissen. Den Jägern war es allerdings nicht gelungen, den Wolf innerhalb der 60-Tage-Frist zu erlegen.

Ist der aktuell gesuchte Wolf womöglich der gleiche Übeltäter?

«Da die DNA-Resultate der jüngsten Risse noch ausstehen, wissen wir nicht, ob es derselbe Wolf war», sagt Josef Walker, Jagdverwalter des Kantons Uri, gegenüber 20 Minuten. Er erklärt, dass man sich beim Abschuss des Wolfes auf Überlegungen zu zeitlichen und örtlichen Bewegungsmustern stützt. «Man kann jedoch nie ganz sicher sein, dass es der ‹richtige › Wolf ist», so Walker. Das könne nur dann mit Sicherheit gesagt werden, wenn die DNA-Analyse von Wolfswunden an Nutztieren mit der DNA-Analyse eines getöteten Wolfes übereinstimmt. «Ohne DNA-Vergleich ist es aber nahezu unmöglich, eine Sichtbeobachtung einem bestimmten Individuum zuzuordnen.» In letzter Zeit habe es zudem sehr wenig Wolfsichtungen gegeben.