Uri: Serientäter brechen Autos auf

Die Kantonspolizei Uri stellt eine steigende Anzahl an Einbruchdiebstählen in Autos fest.

In den letzten Tagen erhielt die Urner Polizei mehrere Meldungen im Zusammenhang mit Diebstählen aus Fahrzeugen, meldet die Kantonspolizei Uri. Eine unbekannte Täterschaft hat in vier Fahrzeuge eingebrochen und Wertsachen daraus gestohlen. Betroffen waren Fahrzeuge, die in den Gemeinden Bürglen und Schattdorf abgestellt waren. Ein weiteres Personenfahrzeug, welches in Bürglen an der Klausenstrasse parkiert war, wurde kurzzeitig entwendet.