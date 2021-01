1 / 8 Über diesen Anblick ist eine Churerin entsetzt: Urin und Fussspuren auf Gräbern. Privat Zudem wurde ein Gitter, das für Abfall verwendet wird, an einen anderen Ort transportiert. Privat Die 55-Jährige sagt: «Wer so etwas macht, hat keinen Anstand. Das zu sehen, tat mir richtig weh.» Privat

Darum gehts Auf Gräbern bei einem Churer Friedhof bemerkte eine Frau Urin und Fussspuren.

Sie geht davon aus, dass der Urin von Menschen stammt und ist entsetzt.

Die Stadtgärtnerei geht dem Fall nach.

Bei der Polizei sind keine Meldungen eingegangen.

«Was für pietätlose Kreaturen machen das? Urinieren und Herumtrampeln auf Gräbern», schreibt eine 55-jährige Frau aus Chur auf Facebook. Die Frau war vor wenigen Tagen auf dem Friedhof Daleu in Chur. Sie wollte beim Grab ihrer verstorbenen Mutter die Grabkerze austauschen. «Schon von Weitem habe ich gesehen, dass es auf dem verschneiten Friedhof anders aussieht, als üblich. Ein Gitter für Abfall war nicht am gewohnten Platz», so die Churerin. Als sie auf dem Friedhof ankam, habe sie schier der Schlag getroffen. Auf Gräbern stellte sie Urin und Fussspuren fest.

Sie und auch andere Facebook-User sind sich sicher, dass der Urin von Menschen und nicht von Tieren stammt. Denn es habe am betroffenen Ort nur Fussspuren gehabt und es seien keine Spuren von Tatzen oder Pfoten erkennbar gewesen. Hunde sind auf allen Friedhöfen der Stadt Chur ohnehin verboten. Die 55-Jährige ist entsetzt: «Wer so etwas macht, hat keinen Anstand. Das zu sehen, tat mir richtig weh.» Ein Friedhof sei die letzte Ruhestätte. So etwas hätte sie niemals erwartet. Auf eine Anzeige verzichtet die Churerin vorerst. Sie will am Mittwoch noch einmal vor Ort gehen, schauen ob etwas passiert ist und dann entscheiden, wie sie weiter vorgeht.

Viel Schnee und gesperrte Wege

Urs Tischhauser, der Leiter der Stadtgärtnerei, hatte bis am Dienstagmittag keine Kentnisse von dem Urin und den Fussspuren auf den Gräbern. Er sagt: «Es hatte teils sehr viel Schnee auf dem Friedhof. Äste sind auf den Boden gefallen und wir mussten Wege sperren.» Dennoch sei es nicht nötig gewesen, auf Gräber zu treten um durch den Friedhof zu laufen.

Tischhauser ist fast täglich selbst auf dem Friedhof Daleu. Am Sonntagnachmittag sei er auch dort gewesen, habe die Spuren aber nicht gesehen. Tischhauser: «Wir gehen diesen Informationen nach. Es geht nicht, auf Gräber zu treten.» Das verschobene Gitter sei einem Mitarbeiter aufgefallen.

Kein grundsätzliches Problem auf Friedhöfen

Bei der Polizei sind die Vorfälle auf dem Friedhof Daleu nicht bekannt. Weder die Stadtpolizei Chur noch die Kantonspolizei Graubünden wurden informiert. Roland Hemmi, Sprecher der Stadtpolizei Chur sagt: «Den Fall zu beurteilen ist schwierig, da niemand von uns vor Ort gewesen ist. Die geschilderten Delikte könnten theoretisch bis zu Störung des Totenfriedens reichen.» Er gehe aber nicht davon aus, dass das Betreten eines Grabes dafür ausreiche.

