Urkundenfälschung: Hochstapler-Ärztin war monatelang in Zürich tätig

Mehrere Monate lang arbeitete eine mutmassliche Hochstaplerin (43) aus der Ukraine in einem Zürcher Heim in der Pflege – und bewarb sich auch andernorts. Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz laufen Strafverfahren gegen sie.

1 / 5 Eine mutmassliche Hochstaplerin aus der Ukraine war monatelang in einem Pflegeheim in Zürich tätig. Sie bewarb sich auch an mehreren anderen Orten, unter anderem im Universitätsspital Zürich. IMAGO/Zoonar Dabei gab die Frau an, in Italien studiert und Arbeitserfahrung gesammelt zu haben. Doch kamen jeweils schnell Zweifel daran auf. So gab sie Italienisch nicht als Sprache an, die sie beherrscht. IMAGO/Pond5 Images Ebenfalls fiel auf, dass sie Fachfragen teilweise nicht beantworten konnte. Es zeigt sich, dass die 43-Jährige mutmasslich eine Hochstaplerin ist, gegen die bereits in Deutschland ermittelt wird. IMAGO/Wavebreak Media LTD

Darum gehts Eine 43-Jährige aus der Ukraine versuchte offenbar, mit gefälschten Urkunden Jobs in der Schweiz zu ergattern.

Ein Zürcher Pflegeheim hat die Frau kürzlich freigestellt.

Gegen die mutmassliche Hochstaplerin laufen auch in Deutschland Strafverfahren.

Ein Stadtzürcher Pflegeheim hat eine seiner Mitarbeiterinnen – nennen wir sie Sofia G. – vor einer Woche mit sofortiger Wirkung entlassen. Der Grund: Die Frau ist eine mutmassliche Hochstaplerin. Die Freistellung der Frau erfolgte, nachdem die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich das Pflegeheim informiert hatte. Dies berichtet der «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel).

Hohe kriminelle Energie

Über Sofia G. sagt der Leiter des Heims, sie verfüge über zwei Persönlichkeiten: Einerseits sei sie die sympathische alleinerziehende Mutter, für die die Mitarbeitenden sogar Geld gesammelt hätten – und andererseits eine Person mit hoher krimineller Energie, die ihr Umfeld täusche und ihm etwas vormache.

Die 43-jährige gebürtige Ukrainerin hatte sich auch als Kinderärztin in einer Praxis in der Zürcher Agglomeration beworben. Doch bereits beim ersten Gespräch kamen dem Praxisleiter Zweifel. Ihm genauso wie dem Leiter des Pflegeheims habe sie erzählt, in Süditalien Medizin studiert zu haben und später in Neapel als Ärztin tätig gewesen zu sein. An einer renommierten norditalienischen Hochschule will sie dann zur Fachärztin ausgebildet worden sein.

Ungereimtheiten bei Bewerbungsgespräch

Trotzdem erwähnte Sofia G. – danach gefragt, welche Sprachen sie spreche – das Italienische nicht. Sie gab zudem an, zuvor in Deutschland als Anästhesistin gearbeitet zu haben. Der Kinderarzt wurde stutzig wegen der Kombination der beiden sehr unterschiedlichen Fachgebiete. Wie sie das schaffe? «Ich lese viel», war die schlichte Antwort der Ukrainerin. Der Kinderarzt wollte zudem Sofia G.s Fachwissen testen und erkundigte sich, wie viele Impfstoffe ein einjähriges Kind bekommt. «Das habe ich vergessen», soll Sofia G. geantwortet haben.

Das verblüffende am Fall: Sofia G. war bereits zuvor in Deutschland als Hochstaplerin aufgeflogen. Der «Südkurier» berichtete darüber, wie sie als Bewerberin einer süddeutschen Klinik am Hochrhein unter anderem eine einwandfreie Zulassungsurkunde des Regierungspräsidiums Stuttgart übergab. Das Dokumente habe «alle gültigen Merkmale eines Originales» aufgewiesen. Sofia G. wurde angestellt.

«Konnte nicht mal EKG anlegen»

Später kamen jedoch Wissenslücken der Frau zum Vorschein. «Sie war nicht einmal in der Lage, ein EKG anzulegen», so ein Sprecher der Klinik. Bereits nach zweieinhalb Monaten wurde Sofia G. freigestellt. Nachforschungen in Italien und der Ukraine ergaben Unstimmigkeiten in den Angaben von Sofia G. Das Regierungspräsidium Stuttgart stufte die Zulassungsurkunde als Fälschung ein und erstattete Strafanzeige.

Doch obwohl rechtlich gegen sie vorgegangen wurde, verlagerte die Ukrainerin ihren Fokus offenbar auf die Schweiz und versuchte auch hier – wie eingangs beschrieben – als falsche Ärztin Fuss zu fassen. Wie die Ermittlungsbehörden vermuten, fälschte Sofia G. dazu auch nochmals staatliche Urkunden. Eines der Dokumente, das dem «Tages-Anzeiger» vorliegt, legt nahe, sie besitze ein vom BAG anerkanntes Diplom als Ärztin. Sie soll sich auch im Unispital Zürich beworben haben.

Verdacht auf Urkundenfälschung

Auf Anfrage des «Tages-Anzeigers» bestätigt die Staatsanwaltschaft Aargau Sofia G., dass eine Strafuntersuchung wegen Verdachts auf Urkundenfälschung gegen eine 43-jährige Ukrainerin läuft. Das BAG hatte im März 2023 im damaligen Wohnkanton von Sofia G. Anzeige gegen sie erstattet.

Sofia G. wollte gegenüber dem «Tages-Anzeiger» keine Stellung beziehen. Nachdem sie die Zeitung telefonisch erreicht hatte, drohte die Anwältin der Ukrainerin in einem Brief, im Falle einer Berichterstattung rechtliche Schritte einleiten zu wollen. Für Sofia G. gilt die Unschuldsvermutung.