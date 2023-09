Urnäsch: So erleben Anwohner den Unfall auf der Schwägalp

Am Samstag ist es in Urnäsch auf der Schwägalp zu einem Selbstunfall mit einem Auto gekommen. Zwei 18-Jährige verstarben auf der Unfallstelle , zwei weitere Insassen im Alter von 18 und 21 Jahren wurden mit unbestimmten Verletzungen ins Spital eingeliefert. Sie konnten laut Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden das Auto selbstständig verlassen. Um kurz vor drei Uhr verlor der Lenker in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet neben die Strasse. In der Folge überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach liegend im Flussbett der Urnäsch zum Stillstand. Die genaue Unfallursache wird unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Appenzell Ausserrhoden und durch Spezialisten der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden abgeklärt. Beim Unfallauto dürfte es sich um einen VW Golf handeln.

«Nachts drehen sie die Motoren extrem auf»

«Hier wird gefahren wie blöd», sagt Paul Gantenbein (73), Wirt des Restaurants Hüsli, zu 20 Minuten: «100 km/h sind noch gar nichts. Vor allem am Wochenende und in der Nacht drehen sie die Motoren extrem auf», so Gantenbein weiter. Manchmal würden die Autos auf seinem Parkplatz rasch anhalten, um dann gemeinsam zu zweit oder dritt die Strecke zum Schwägalppass hochzurasen.



Eine Anwohnerin vom Weiler erzählt: «Gestern Nacht habe ich das spätere Unfallauto noch gehört. Es ist mit laut heulendem Motor die Strasse hochgeschossen. Später hörte ich dann die Einsatzkräfte. Es ist ganz traurig, was passiert ist, aber leider auch nicht verwunderlich», sagt sie. Gantenbein ergänzt: «Die Polizei kontrolliert hier sehr oft und nimmt auch viele Auto- und Töfffahrer heraus. Das finde ich gut. Aber leider halt nicht in der Nacht.»