Urnäsch AR: Das Hufeisen brachte ihm kein Glück 

Der Autofahrer hielt wegen eines Alpabzugs an, das Auto hinter ihm bemerkte es zu spät.

Ein 55-jähriger Mann fuhr am Samstag gegen 11.40 Uhr mit seinem Auto von Urnäsch AR in Richtung Appenzell. Als ihm beim Bezirk Zung ein Alpabzug entgegen kam, hielt der Autofahrer sein Fahrzeug an, um die Kühe vorbei zu lassen. Dies hat die 20-jährige Autofahrerin hinter ihm zu spät bemerkt und fuhr ihrem Vordermann ins Heck.