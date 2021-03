Die Urner Kantonspolizei habe dem Aktionsbündnis am Donnerstag überraschend mitgeteilt, dass die geplante Kundgebund am 10. April in Altdorf verboten werde. Dies sei eine komplette Kehrtwendung, den bisher sei die Kundgebung grundsätzlich nicht in Frage gestellt worden und von Seiten der Polizei sei die Erteilung der Bewilligung bis Ende der Woche in Aussicht gestellt worden, teilte das Aktionsbündnis Urkantone am Donnerstag mit.