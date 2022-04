Unerwünscht in Zürich: Urner Russland-Freund vom Sechseläuten ausgeladen

Ans Sechseläuten am Montag wäre er sowieso nicht gekommen, sagt er gegenüber dem «Tages-Anzeiger». (Symbolbild)

Ferdi Muheim ist in Zürich nicht mehr erwünscht.

Ferdi Muheim, ehemaliger Gemeindepräsident von Andermatt, war als Ehrengast am Sechseläuten geladen.

Uri ist der Gastkanton des diesjährigen Sechseläutens. Darum kam Muheim als Ehrengast infrage. Der 71-Jährige war von 1996 bis 2002 amtierender Gemeindepräsident von Andermatt. Auch als Kirchenpräsident und im Gemeinderat sei er tätig gewesen. In dieser Zeit habe er auch die Nähe zu Russland gewonnen. Eine Dokumentation von SRF aus dem Jahre 2010 zeigt, dass «Ferdinov», wie er in seiner Gemeinde genannt wird, zwei russische Orden erhalten habe. Ausserdem habe er auf Fotos mit dem früheren russischen Präsidenten Dimitri Medwedew und dem aktuellen Aussenminister Sergei Lawrow posiert.

Denkmal für russischen General

Das Denkmal in der Schöllenenschlucht soll den russischen General Alexander Wassiljewitsch Suworow ehren. Das Denkmal gehöre Russland, um die Pflege kümmere sich aber die Gemeinde Andermatt. Im September sei auch jedes Jahr eine Gedenkfeier mit russischen Rekruten abgehalten worden, die Ferdi Muheim jeweils mitorganisiert habe.

Dies sei für die Zunft zur Schneidern vorerst kein Grund gewesen, den Ehrengast auszuladen. Er setze sich vor allem für russische Waisenkinder ein, sagte der Zunftmeister in der NZZ. «Ein Urner Original», wurde er genannt. Ein Artikel der NZZ, der letzte Woche erschien, habe jedoch viele Reaktionen ausgelöst und das Thema sei diskutiert worden. Somit habe sich auch die Meinung der Zunft geändert: «Aus Gründen der Sicherheit und damit wegen dieser Einladung kein Graben in unserer Zunft entsteht», heisst es in der Mitteilung der Zunft. Weiter äussert sie sich nicht.