Transfer-Ticker: Urs Fischer holt Chelsea-Juwel für die Offensive

Der Tscheche erlitt nämlich einen Rückschlag bei seiner Adduktorenverletzung und fällt wohl noch bis Ende Oktober aus. Füllkrug hat bei Werder noch einen Vertrag bis 2025 und spielte sich in den letzten Monaten auch als Nummer 1 im Sturm der deutschen Nationalmannschaft in der Vordergrund. Für den Stammplatz auch bei der kommenden Heim-EM zu behalten, möchte der 30-Jährige am liebsten international spielen. Bei Leverkusen würde er dies in der nächsten Saison in der Europa League tun. Dem Vernehmen nach soll Bremen sich bei einem Verkauf von Füllkrug rund 20 Millionen Franken Ablöse erhoffen. Zuletzt bekundete auch die Fiorentina Interesse am Stürmer. (flo)