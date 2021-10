Tierpark ehrt Union-Trainer – Urs Fischer ist jetzt Götti von einem Pandabären

Wer wäre da wohl als Götti besser geeignet als Union-Trainer Urs Fischer, dachte sich der Tierpark und lud den 55-Jährigen zur Namenstaufe ein. «So nah war ich noch nie an einem solchen Tier», erzählt Fischer in einem Video seines Clubs. «Urs als Name passt ja», sagt der Schweizer. «Ursus» bedeutet schliesslich im Lateinischen Bär.