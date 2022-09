Bundesliga : Urs Fischers Unioner trotzen Bayern einen Punkt ab – Freiburg neuer Leader

Der Höhenflug von Union Berlin geht weiter. Auch im Topspiel gegen die Bayern bleibt das Fischer-Team ungeschlagen. Derweil schickt Freiburg Gerry Seoanes Leverkusen tief in die Krise und ist neu Leader.

Darum gehts Am Samstagnachmittag standen 5 Bundesliga-Partien auf dem Programm.

Union Berlin holt gegen Bayern einen Punkt.

Freiburg schlägt Leverkusen und ist neu Tabellenführer.

Union – Bayern 1:1

Serienmeister Bayern München hat im umkämpften Topspiel bei Urs Fischers Union Berlin einen weiteren Dämpfer in der Bundesliga erhalten und die Tabellenführung verloren. Die Münchner kamen am Samstag in Köpenick nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Sheraldo Becker (12. Minute) brachte die nun saisonübergreifend seit zwölf Ligaspielen ungeschlagenen Eisernen am Samstag in Führung. Joshua Kimmich glich vor 22’012 Zuschauern und Zuschauerinnen im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei nur kurz darauf aus (15.).

Anders als beim Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach mit dem überragenden Nati-Keeper Yann Sommer vor einer Woche scheiterten die Bayern am fünften Spieltag nicht nur an ihrer Chancenverwertung, sondern taten sich über weite Strecken schwer gegen die unermüdliche Mannschaft von Urs Fischer.

Leverkusen – Freiburg 2:3

Historische Tabellenführung für den SC Freiburg, Strohfeuer statt Trendwende für Bayer Leverkusen: Durch den 3:2 (0:1)-Sieg bei der Werkself wird der SC erst zum zweiten Mal in 23 Bundesliga-Jahren einen Spieltag als Tabellenführer beenden. Beim ersten Mal im Jahr 2000 standen die Badener nach dem ersten Spieltag an der Spitze, nun am fünften quasi so spät wie nie.

In Nationalspieler Matthias Ginter (48. Minute), Michael Gregoritsch mit seinem schon dritten Saisontor (51.) und Ritsu Doan (72.) drehten nach schwacher erster Halbzeit drei Neuzugänge die Partie für das Team von Trainer Christian Streich und sorgten für den dritten Sieg im dritten Auswärtsspiel.

Stuttgart – Schalke 1:1

Der FC Schalke 04 (mit dem Schweizer Cedric Brunner) muss weiter auf seinen ersten Sieg in der Bundesliga seit Mai 2021 warten. Eine Woche nach der 1:6-Klatsche gegen Union Berlin kam der Aufsteiger am Samstag aber immerhin zu einem 1:1 (1:1) beim VfB Stuttgart. Der frühere Stuttgarter Simon Terodde traf in der 21. Minute mit seinem ersten Saisontor zum Ausgleich für das Team von Trainer Frank Kramer. Zuvor hatte Chris Führich (15.) den VfB, dessen Coach Pellegrino Matarazzo die Partie wegen einer Sperre nur von der Tribüne aus verfolgen durfte, vor 47 500 Zuschauern in Führung gebracht. In der 67. Minute sah Stuttgarts Josha Vagnoman wegen eines Foulspiels Gelb-Rot.

Bochum – Bremen 0:2

Dank zweier später Tore von Niclas Füllkrug hat Aufsteiger Werder Bremen beim VfL Bochum gewonnen und das weiter punktlose Team von Trainer Thomas Reis noch tiefer in die Krise gestürzt. Die Bremer besiegten den VfL am Samstag mit 2:0 (0:0). Füllkrug traf in der 86. Minute per Kopf und in der Nachspielzeit per Foulelfmeter (90.+2). Bochum verlor so nach unruhigen Tagen mit viel Wirbel um Reis auch das fünfte Spiel in dieser Saison in der Bundesliga und bleibt Tabellenletzter. Nach der Niederlage gerät Reis weiter unter Druck.

Wolfsburg – Köln 2:4

Der VfL Wolfsburg wartet auch nach dem fünften Bundesliga-Spiel unter seinem neuen Trainer Niko Kovac weiter auf den ersten Sieg. Der frühe Führungstreffer durch Lukas Nmecha in der 2. Minute beflügelte die Wolfsburger nur kurz. Danach demonstrierten die Kölner genau jene Geschlossenheit, Souveränität und Zielstrebigkeit, die der VfL nach drei Trainerwechseln in den vergangenen 14 Monaten immer noch vergeblich sucht.

Dejan Ljubicic nutzte in der 22. Minute gleich die erste FC-Chance zum Ausgleich. Ein Eigentor von Paulo Otavio (32.) und ein Foulelfmeter von Florian Kainz (45.+2) drehten die Partie noch vor der Pause. In der zweiten Halbzeit kam der VfL vor 25’654 Zuschauern durch den zweiten Treffer von Nmecha (79.) zwar noch einmal heran. Bezeichnend für den konfusen Auftritt war aber, dass es nur zwei Minuten später durch Sargis Adamyan (81.) wieder 2:4 gegen den VfL stand.

