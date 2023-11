Urs Pauli : Ehemaliger ERZ-Chef zu bedingter Freiheitsstrafe verurteilt

Der heute 65-jährige Urs Pauli ist am Mittwoch vom Bezirksgericht Zürich der mehrfachen ungetreuen Amtsführung, der mehrfachen Urkundenfälschung und ungetreuen Geschäftsbesorgung schuldig gesprochen worden. Er ist geständig und erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten sowie eine zu bezahlende Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu 60 Franken (entsprechen 10’800 Franken). Zudem muss er die Untersuchungs- und Verfahrenskosten in der Höhe von über 15’000 Franken übernehmen.

«Schwarze Kasse» mit 300’000 Franken

Pauli wurde unter anderem vorgeworfen, eigenmächtig Dienstfahrzeuge zum exklusiven und privaten Gebrauch für sich selbst und mehrere Kadermitarbeitende bewilligt und angeschafft zu haben. Er hat zudem eine «schwarze Kasse» in der Höhe von rund 300’000 Franken geführt, welche mit den Erlösen aus dem Verkauf von alten ERZ-Fahrzeugen gespeist wurde. Davon verbrauchte er bis am 1. September 2014 Gelder in der Höhe von 82’000 Franken für Mitarbeiteranlässe, Abschiedsgeschenke und dergleichen. Die nicht verwendeten Einnahmen bewahrte der Beschuldigte in der Folge noch bis zu seiner Freistellung 2017 an seinem Arbeitsplatz auf.