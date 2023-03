Credit Suisse: Urs Rohner behält seine 52 Millionen

Er behält seine Millionen

In Bankenkreisen kam das Gerücht auf, dass Rohner die Absicht hege, einen Teil seines Verdienstes während seiner Amtszeit im CS-Verwaltungsrat zurückzuzahlen, um wieder gesellschaftliche Akzeptanz zu erlangen. Urs Rohner bewege sich in der Kunst- und Kulturszene und sei Mitglied im Rotary 1, dem einflussreichsten Serviceklub der Schweiz, wie die Zeitungen der CH-Media weiter schreiben. Derzeit könne er sich jedoch kaum in der Öffentlichkeit blicken lassen, zu gross seien die Nachbeben des beinahe Untergangs der Credit Suisse.

Rohner reagiert mittels eines Sprechers auf die Anfrage der Zeitung. Dieser sagte, dass er seine Vergütung in all seinen Amtsjahren stets «unabhängig vom Geschäftsergebnis» bezogen habe. «Als Verwaltungsratspräsident bekam er keine Boni, darum gibt es hier auch nichts zurückzuzahlen», so der Sprecher. Zudem habe Rohner über sieben Jahre hinweg «freiwillig» auf einen Teil seines Verdienstes verzichtet. «Er hat insgesamt fünf Millionen Franken, auf die er Anspruch gehabt hätte, nicht bezogen», so der Sprecher weiter. Dabei solle es bleiben, weitere Rückzahlungen seien nicht geplant.