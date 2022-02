Telekommunikationsunternehmen : Urs Schaeppi tritt als Swisscom-CEO ab

Nach über 20 Jahren bei der Swisscom tritt Urs Schaeppi ab. Er war während der letzten acht Jahre CEO. Der Verwaltungsrat hat Christoph Aeschlimann zu seinem Nachfolger gewählt.

Zu seiner Zeit bei der Swisscom sagt Schaeppi: «Ich hatte eine tolle Zeit in der spannendsten Branche und in einem der faszinierendsten Unternehmen der Schweiz. Vom Natel der 90er-Jahre bis zum ausgeklügelten Smartphone, den schnellen Netzen und den Daten in der Cloud – die Technik wie auch die Art zu kommunizieren haben sich privat wie auch im Geschäft gewaltig verändert.» Weiter fügt der zurücktretende CEO an, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt sei für einen Wechsel. Es sei ihm immer ein Privileg und eine grosse Freude gewesen, diese rasante Entwicklung nah mitzuverfolgen.