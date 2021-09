Oensingen SO - Ursache für Grossbrand in Traditions-Restaurant geklärt

Das Restaurant Bad Klus in Oensingen wurde bei einem Brand schwer beschädigt.

In der Nacht auf den 21. August brannte das Restaurant «Bad Klus» in Oensingen.

Nach Abklärungen der Kantonspolizei Solothurn steht jetzt die Ursache für den Grossbrand in Oensingen fest: Ein technischer Defekt innerhalb der elektrischen Installationen. Die Brandursachenabklärung ergab, dass es innerhalb der Leitungen in einem Zwischenboden zum Estrich zu einem Glimmbrand gekommen ist. Dieser verbreitete sich auf dem hölzernen Dachstock.

Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandentstehung konnte keine ermittelt werden. Der Gesamtschaden an Gebäude und Mobiliar beträgt mehrere 100'000 Franken.

«Es tut einem schon weh»

In der Nacht auf den 21. August ging bei der Kantonalen Alarmzentrale Solothurn die Meldungen ein, dass es im Restaurant Bad Klus in Oensingen brenne. Als die Patrouille vor Ort eintraf, stellten die Beamten und Beamtinnen im Gebäudeinneren Flammen fest. Rasch breitete sich das Feuer auf den gesamten Dachstock aus. Insgesamt 75 Feuerwehrleute konnten den Vollbrand rasch unter Kontrolle bringen, die Löscharbeiten dauerten aber bis in die frühen Morgenstunden.