Der kantonale Parteitag nominierte sie am Mittwoch in Bern einstimmig für die Ersatzwahl vom 13. Februar 2011. Die 37-jährige Chefin der SP-Bundeshausfraktion kann auch auf die Unterstützung der Grünen zählen. Die Ersatzwahl wurde nötig, nachdem Simonetta Sommaruga (SP/BE) in den Bundesrat gewählt wurde. Nebst Ursula Wyss erheben Adrian Amstutz (SVP) und Christa Markwalder (FDP) Anspruch auf den Sitz im Ständerat.