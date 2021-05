Urteil im «Badewannen Mord» – Lebenslänglich für Mord an Ex-Frau

Selten liegen in einem Mordprozess die Anträge der Staatsanwaltschaft und Verteidigung so weit auseinander. Der Staatsanwalt hatte wegen versuchten und vollendeten Mordes eine lebenslängliche Freiheitsstrafe verlangt. Die Verteidigerin des Beschuldigten forderte einen Freispruch und eine Genugtuung von 3,7 Millionen Franken für die über vierjährige Untersuchungs- und Sicherheitshaft.

Mordversuch auf Mallorca

Der Prozess wurde Anfang 2020 während fünf Tagen durchgeführt. Dem IT-Spezialisten wird vorgeworfen, im April 2014 seine gehbehinderte, geschiedene Ehefrau in ihrer Wohnung in Küsnacht in der Badewanne ertränkt zu haben. Schon zwei Jahre zuvor soll er versucht haben, sie in den Ferien auf Mallorca zu töten. Der Fall flog auf, als der Beschuldigte bei der Zürich-Versicherung Anspruch auf die, Jahre zuvor abgeschlossene, Todesfallversicherung in der Höhe von 500’000 Franken erhoben hatte.