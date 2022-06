Rosenkrieg in den USA : Urteil im Prozess Depp gegen Heard wird um 21 Uhr verkündet

In der Schlammschlacht zwischen Johnny Depp und Amber Heard vor einem US-Gericht haben die Geschworenen ein Urteil gefällt.

Nach sechs Prozesswochen voller schwerer Vorwürfe haben die sieben Geschworenen im Verleumdungsprozess zwischen Hollywood-Star Johnny Depp (58) und seiner Ex-Ehefrau Amber Heard (36) den mit Spannung erwarteten Urteil gefällt. Das Urteil wird am Mittwoch um 15 Uhr Eastern Standard Time (21 Uhr Schweizer Zeit) verkündet.

In seiner Zivilklage beschuldigt Depp die Schauspielerin, in einem 2018 von der «Washington Post» veröffentlichten Kommentar zum Thema häusliche Gewalt falsche Aussagen gemacht zu haben. Sein Anwalt Benjamin Chew stellte im Prozess den Hollywood-Star als angesehenen Mann dar, dessen Leben und Karriere durch Heards «bösartige Lügen» zerstört worden sei. Wegen Verleumdung verlangte der «Fluch der Karibik»-Star50 Millionen Dollar (48 Millionen Franken) Schadenersatz.

Heard ihrerseits pochte in einer Gegenklage auf 100 Millionen Dollar (96 Millionen Franken). Sie machte geltend, dass Depps Ex-Anwalt Adam Waldman mit einer Schmutzkampagne ihrem Ansehen geschadet habe.

Depp wollte «die Wahrheit» ans Licht bringen

Der bittere Rosenkrieg tobt schon seit Jahren. 2016 hatte Heard nach nur 15 Monaten Ehe die Scheidung eingereicht. Sie warf dem Hollywood-Star häusliche Gewalt vor. Depp hatte zum Auftakt des Prozesses im Zeugenstand erklärt, er wolle «die Wahrheit» ans Licht bringen und seinen Ruf wiederherstellen. In ihrer Beziehung habe es Streit gegeben, räumte der Schauspieler ein. «Aber niemals bin ich an den Punkt gekommen, Miss Heard auf irgendeine Weise zu schlagen, noch habe ich jemals in meinem Leben eine Frau geschlagen», sagte Depp unter Eid. Die Schauspielerin hatte im Zeugenstand mehr als ein Dutzend Vorfälle von angeblicher Gewalt seitens Depp beschrieben.

Vor zwei Jahren hatte Depp in London mit einer Klage gegen die Boulevardzeitung «Sun» eine Niederlage einstecken müssen. Es ging um einen Artikel, in dem behauptet wurde, Depp habe als Frauenschläger («wife beater») Heard körperlich misshandelt. Nach einem Prozess mit heftigen Vorwürfen wies der High Court die Klage am Ende ab.

«Johnny-Depp-Show»

Kurz darauf lieferten sich Depps Anwältin Camille Vásquez und Heard ein Kreuzverhör. Dabei sprach die Juristin Heard darauf an, dass viele Zeugen Heards Versionen nicht stützen konnten. «Ich habe viele Leute gehört, die eine Menge Dinge sagen, um an der Johnny-Depp-Show beteiligt zu sein», entgegnet die 36-Jährige. Die Zeugen hätten nicht gesehen, was sie gesehen habe. Auf die Frage, ob sie überrascht sei, wie viele Menschen für ihren Ex-Mann aussagten, erwiderte sie, dass viele Leute für Aufmerksamkeit «aus ihren Löchern kriechen» würden.

Die Beweissammlung im Prozess ist nun abgeschlossen. Nach den Abschlussplädoyers werden die Geschworenen mit den Beratungen beginnen. Depp hat Heard auf 50 Millionen Dollar Schadenersatz verklagt. Der 58-Jährige wirft ihr vor, seiner Karriere mit falschen Anschuldigungen der häuslichen Gewalt schwer geschadet zu haben. Heard wiederum hat Depp, mit dem sie zwischen 2015 und 2017 verheiratet war, auf 100 Millionen Dollar Schadenersatz verklagt.

