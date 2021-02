Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist in Russland zu mehr als zwei Jahren Haft in einem Straflager verurteilt worden.

Das Urteil gegen den russischen Kremlgegner Alexej Nawalny wird weltweit scharf kritisiert: Der 44-Jährige wurde am Dienstag in Moskau zu mehr als zwei Jahren Haft in einem Straflager verurteilt. Er habe gegen die Auflagen einer vorangegangenen Bewährungsstrafe verstossen, befand das Simonowski-Bezirksgericht.

«Zynismus pur»

Frankreich Staatschef Emmanuel Macron schrieb am Dienstagabend auf Twitter. «Ein politischer Dissens ist niemals ein Verbrechen. Wir rufen zu seiner unverzüglichen Freilassung auf», so der 43-Jährige.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg kritisierte in einem Tweet Europa, das in diesem Jahr eine umstrittene Gas-Pipeline zu Russland fertigstellen will. « Auf so vielen Ebenen beschämend » , schrieb Thunberg. Das Neun-Milliarden-Euro-Projekt wird grösstenteils vom russischen Staatskonzern Gazprom finanziert und soll das Potenzial für russische Gaslieferungen nach Deutschland deutlich erhöhen.