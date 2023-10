Urteil Kreisgericht Wil SG: Nachwuchsbetreuer vergewaltigte Teenager – fast acht Jahre Haft

Konkret verurteilte das Gericht den Mann wegen mehrfacher Vergewaltigung, Schändung, mehrfacher sexueller Nötigung und mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von sieben Jahren und neun Monaten. «Es waren viele Vorfälle, welche die sexuelle Integrität der Opfer betreffen und an denen diese lange leiden könnten, womöglich sogar ihr ganzes Leben lang», so der Richter in seiner Urteilsverkündung. Zudem habe der Angeklagte bis jetzt weder ein Geständnis abgegeben noch Reue für seine Taten gezeigt.