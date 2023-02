«Aussergewöhnlicher Entscheid» : Urteil – Nestlé muss Mobbing-Opfer (67) zwei Millionen Franken zahlen

Weil Nestlé es zuliess, dass eine Kaderfrau über Jahre «hinterhältig gemobbt» wurde, bekommt diese nun eine Millionensumme. Yasmine Motarjemi war, so das Gericht, «in ihrer gesamten Existenz zerstört» worden.

Darum gehts Die frühere Nestlé-Kaderfrau, Yasmine Motarjemi, hat vom Waadtländer Kantonsgericht rückwirkend den Lohn seit 2010 zugesprochen bekommen.

Sie hatte zwölf Jahre lang wegen Mobbing gegen ihren früheren Arbeitgeber prozessiert.

Nachdem sie das interne System der Nahrungsmittelsicherheit verbessern wollte, war sie von ihre Vorgesetzten systematisch isoliert worden.

Anwältin Mathilde Bessonnet bezeichnet den Entscheid des Waadtländer Kantonsgerichts als «wegweisend»: Der Nahrungsmittelmulti Nestlé ist dazu verurteilt worden, ihrer Klientin Yasmine Motarjemi zwei Millionen Franken Lohnausfall, 100’000 Anwalts- und Gerichtskosten sowie einen symbolischen Franken Genugtuung auszuzahlen, weil die heute 67-Jährige über Jahre übel gemobbt und dadurch krank wurde. Der Fall wurde nun vom «Tages-Anzeiger» aufgenommen.

Schlaflosigkeit und Depressionen

Motarjemi, Chefin für weltweite Nahrungsmittelsicherheit bei Nestlé, war an ihrem Arbeitsplatz jahrelang «diskreditiert und herabgewürdigt» worden, heisst es. Dies habe der Frau dermassen zugesetzt, dass sie mit 55 Jahren arbeitsunfähig wurde und eine Berufsinvaliditätsrente beantragte. Ihre Karriere war damit beendet. Ihr Vorgesetzter Roland S. hatte sie zuvor unter anderem über Jahre isoliert, ihr Team aufgelöst und sie nicht mehr an Sitzungen eingeladen. Dies habe ihr so zugesetzt, dass sie Depressionen und Schlaflosigkeit entwickelte und unter ständiger Übelkeit litt.

Sie klagte gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber – und musste insgesamt zwölf Jahre lang prozessieren, bis sie nun vollumfänglich recht bekam. Das aktuelle Urteil ist mittlerweile das fünfte. Es besagt, dass Motarjemi rückwirkend der Lohn seit ihrer Kündigung zugesprochen wird, und macht damit Nestlé vollumfänglich für die zerstörte Karriere verantwortlich.

Als Whistleblowerin ausgezeichnet

Motarjemi hatte gemäss ihren Angaben jahrelang versucht, Fehler von Nestlé bei der Sicherheit von Lebensmitteln zu beheben. 2007 und 2008 war der Konzern in Skandale in den USA und China verwickelt worden, bei denen Hunderte von Haustieren starben und etwa 300’000 Babys vergiftet worden waren. In letzterem Fall war kontaminierte Babymilch auf den Markt gekommen. Sie habe vor solchen Szenarien gewarnt, sagt die gebürtige Iranerin, sei aber nicht damit durchgedrungen. Als der Zuständige für die Babyprodukte zu ihrem Vorgesetzten befördert wurde, wurde sie isoliert. 2010 verlor Motarjemi schliesslich ihre Stelle, ein Jahr später klagte sie.

Das Urteil ist deshalb ungewöhnlich, weil laut Rechtsprofessor Thomas Geiser ein Mobbing-Opfer selbst beweisen müsse, dass es gemobbt worden sei, und dies durchaus subjektiv sein könne. Und der Berner Anwalt Michael Steiner sagt dazu, das Perverse am Ganzen sei, «dass die Frau eigentlich deshalb so krank wurde und so hoch entschädigt wurde, weil sie so lange ausgeharrt hat.»

Für ihren Einsatz wurde sie unter anderem vom «Beobachter» für den «Prix Courage» nominiert, zudem wurde sie mit einem Preis des Europa-Parlaments für Journalisten und Whistleblower ausgezeichnet.

