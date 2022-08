US-Staat Indiana : US-Abgeordnete und zwei Angestellte sterben bei Autounfall

Eine republikanische US-Kongressabgeordnete und zwei ihrer Mitarbeiter sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die 58 Jahre alte Jackie Walorski war am Mittwoch mit ihrem Fahrzeug in ihrem Heimatbundesstaat Indiana unterwegs, wie die Polizei mitteilte. In dem Auto sassen auch ihre Kommunikationsdirektorin und ihr Bezirksdirektor. Eine Frau auf der gegenüberliegenden Fahrbahn verlor demnach die Kontrolle über ihr Fahrzeug und steuerte frontal in Walorskis Auto. Alle Beteiligten kamen ums Leben.