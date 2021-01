Vorschriften gelockert : US-Armee erlaubt Soldatinnen Rossschwanz, Lippenstift und Nagellack

Soldatinnen der US-Armee dürfen ihre Haare neu statt in Knoten auch als Rossschwanz tragen. Ebenfalls erlaubt sind gefärbte Haare, Nagellack und Lippenstift — wobei gewisse Farben weiterhin verboten bleiben.

Sie dürfen ihre Haare nun auch in Pferdeschwänzen tragen.

Die Soldatinnen der US-Armee dürfen künftig Rossschwänze, Nagellack und Ohrringe tragen. Das Pentagon gab am Dienstag eine Lockerung der strikten Vorschriften für die äussere Erscheinung der weiblichen Militärs bekannt. Demnach wurde unter anderem die Zahl der erlaubten Frisuren erweitert. So müssen Soldatinnen mit langem Haar dieses nicht mehr wie bislang zu Knoten zusammenbinden. Frauen in der US-Armee hatten darüber geklagt, dass die Haarknoten unter den Helmen unbequem seien.