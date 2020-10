So sehen die AR-Brillen aus, welche die US-Armee testet.

Hunden eine Brille anzuziehen, klingt zuerst einmal absurd. Dennoch testet die Armee in den USA genau dies. Es handelt sich dabei nicht etwa um Brillen, die das Sehvermögen von Hunden verbessern sollen, sondern um Augmented-Reality-Brillen oder AR-Brillen. Diese zeigen die Welt um die Tiere herum, wie sie ist, fügen digital aber gewisse Details in ihr Blickfeld ein.

Entwickelt wurden die Brillen von der Firma Command Sight in Zusammenarbeit mit dem Forschungslabor

der Armee. Sie sollen dazu eingesetzt werden, Hunde in gefährlichen Situationen aus der Ferne heraus kommandieren zu können. So soll es möglich sein, die Tiere sicher aus einer Gefahrenzone herauszulotsen, ohne direkt neben ihnen stehen zu müssen.