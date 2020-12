Wichtige Hürde : US-Arzneibehörde hat keine Bedenken gegen Biontech-Impfstoff

Arzneimittelbehörde FDA stellt dem Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech ein gutes Zeugnis aus. Essentielle Daten für eine abschliessende Beurteilung fehlen aber noch.

NurPhoto via Getty Images

Die Biotechfirma Biontech und ihr US-Partner Pfizer haben eine wichtige Hürde bei der Notfallzulassung ihres Corona-Impfstoffes in den USA genommen. Die Arzneimittelbehörde FDA äusserte in einem am Dienstag veröffentlichten Dokument keine Bedenken gegen den Einsatz des Impfstoffes.