Virales Video : Hier tobt ein aggressiver Gorilla durch die internationale Raumstation

Schrecken in den Weiten des Weltalls: Ein viral gegangener Videoclip zeigt, wie ein Gorilla einen Astronauten durch die Raumstation ISS jagt. Die Story hinter dem seltsamen Vorfall ist in der Tat erschreckend – lustig.

Die Aufnahmen, die bereits 2016 entstanden, zeigen aber nicht etwa einen Überfall durch einen extrasterrestrischen Menschenaffen, sondern einen witzigen Streich, den sich die Zwillinge Scott und Mark Kelly (57) ausgedacht hatten. Scott, der zu dieser Zeit gerade fast ein ganzes Jahr im Weltraum verbrachte, hatte mit Hilfe von Mark ein in einem «Fresspäckli» verstecktes Affenkostüm an Bord geschmuggelt und zog sich dieses über, um Peake zu erschrecken. Dieser liess sich – so suggeriert es der Clip – täuschen und flüchtete in Panik vor dem haarigen Angreifer.