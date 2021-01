Genozid in Xinjiang : US-Aussenminister Pompeo wirft China Völkermord vor

Kurz vor Ende seiner Amtszeit hat US-Aussenminister Mike Pompeo die Behandlung der muslimischen Minderheiten in China kritisiert. Die USA verkündeten zudem neue Sanktionen gegen chinesische Funktionäre.

China steht wegen den Lagern in der Provinz Xinjiang international in der Kritik.

Der scheidende US-Aussenminister Mike Pompeo hat China Völkermord an Muslimen und ethnischen Minderheiten in der Provinz Xinjiang vorgeworfen und am Dienstag neue Sanktionen verkündet. Viele der der davon betroffenen chinesischen Funktionäre sind bereits von älteren Sanktionen erfasst worden. Das Team des gewählten Präsidenten Joe Biden, der am Mittwoch sein Amt antritt, reagierte zunächst nicht.