US-Behörde: Tesla wegen rassistischer Belästigung schwarzer Arbeitnehmer verklagt

Die U.S. Equal Employment Opportunity Commission (Kommission für Chancengleichheit am Arbeitsplatz) hat Tesla verklagt.

Eine US-Behörde wirft Tesla in einer Klage vor, rassistische Beleidigungen gegen schwarze Arbeiter zugelassen zu haben. Auch sei der Elektroautohersteller gegen einige betroffene Beschäftigte vorgegangen, die sich dagegen gewehrt hätten, heisst es in der am Donnerstag veröffentlichten Klageschrift. Von Tesla gab es zunächst keine Reaktion auf die Vorwürfe.