Mangelhaftes Schutzkonzept? – US-Behörde untersucht nach Tornado die Schutzvorkehrungen bei Amazon

Am vergangenen Freitag wüteten in verschiedenen US-Bundesstaaten mehrere Tornados. In Edwardsville, einer Stadt im US-Bundesstaat Illinois stürzte ein Warenhaus des Online-Riesen Amazon ein. Dabei starben sechs Mitarbeitende und eine weitere Person wurde verletzt. Insgesamt 45 Menschen konnten sich in Sicherheit bringen. Seit dem Vorfall wächst die Kritik am Konzern.