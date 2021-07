J&J-Corona-Impfung : US-Behörde warnt vor erhöhtem Risiko von Nervenerkrankung

Die FDA aktualisierte am Montag ihren Warnhinweis, nachdem dutzende Fälle des sogenannten Guillain-Barré-Syndroms gemeldet worden waren.

Ein weiterer Rückschlag für Johnson & Johnson: Die US-Behörde warnt vor einem erhöhten Risiko am Guillain-Barré-Syndrom zu erkranken.

Das Vakzin der J&J-Corona-Impfung soll ein erhöhtes Risiko vorweisen, am Syndrom zu erkranken.

Nach Angaben aus informierten Kreisen gibt es 100 vorläufige Berichte über ein Auftreten der neurologischen Krankheit, dem Guillain-Barré-Syndrom, mit Lähmungserscheinungen – bei rund 12,5 Millionen verabreichten J&J-Impfdosen. In 95 Fällen mussten die Patienten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Mensch starb.

In den USA gibt es jährlich zwischen 3000 und 6000 Fälle des Guillain-Barré-Syndroms. Die entzündliche neurologische Erkrankung führt zu Muskelschwäche bis hin zu Lähmungen. Die meisten Patienten erholen sich wieder. Auch bei einigen Grippe-Impfungen wurde ein Auftreten des Syndroms beobachtet.

Neuer Warnhinweis der FDA ist weiterer Rückschlag für die Firma

Der neue Warnhinweis der FDA ist ein weiterer Rückschlag für Johnson & Johnson. Im April war der Einsatz des Corona-Impfstoffs des US-Pharmakonzerns in den USA zwischenzeitlich ausgesetzt worden, nachdem vor allem bei jüngeren Frauen vereinzelte Fälle von seltenen Blutgerinnseln aufgetreten waren. Die Behörden kamen aber zu dem Schluss, dass die Vorteile der Impfung die Risiken klar überwiegen. Für Schlagzeilen sorgte zudem eine grössere Produktionspanne in einem Werk in der US-Stadt Baltimore.