Coronavirus : US-Behörden erlauben Booster für alle ab 18

Nach der Arzneimittelbehörde hat nun auch die Gesundheitsbehörde in den USA Booster-Impfungen für alle Erwachsenen grünes Licht gegeben.

Wer sich hier in New York gegen das Virus impfen lassen möchte, muss einen Impfausweis und die Identitätskarte vorweisen.

Bislang waren Auffrischungsimpfungen mit den Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna in den USA bereits für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, Senioren ab 65 Jahren, 18- bis 64-Jährige mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf sowie Erwachsene in Berufen mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko verfügbar.

Booster nicht unumstritten

Nach Angaben der CDC haben in den USA bereits knapp 32,5 Millionen Menschen eine Auffrischungsimpfung bekommen. Die Freigabe für alle Erwachsenen erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Corona-Infektionszahlen landesweit wieder steigen und eine fünfte Welle der Pandemie auf das Land zukommt. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen liegt derzeit bei rund 85’000, Ende Oktober waren es noch rund 70’000 Fälle täglich gewesen.

Kritiker geben zu bedenken, es sei wichtiger, noch Ungeimpfte gegen Covid-19 zu immunisieren als Drittimpfungen zu verabreichen. Global gesehen ist die Verabreichung von Booster-Impfungen deshalb umstritten, weil in ärmeren Ländern nicht genügend Impfstoff für eine Grundimmunisierung zur Verfügung steht. Dies erhöht das Risiko, dass sich in diesen Regionen gefährlichere Varianten des Covid-19-Erregers entwickeln. Gegen diese könnten die vorhandenen Impfstoffe womöglich nicht so gut oder gar nicht helfen, so dass sie sich in aller Welt ausbreiten könnten.