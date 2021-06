Colonial-Ölpipeline : US-Behörden holen Grossteil von Lösegeld nach Cyberattacke zurück

Nach Regierungsangaben haben US-Behörden fast die gesamte Lösegeldzahlung von Colonial zurückgeholt. Die Summe in Bitcoin entspricht rund 2,3 Millionen US-Dollar.

Es sei gelungen, 63,7 Bitcoin der Summe zu beschlagnahmen – wegen des Absturzes der digitalen Währung in den vergangenen Wochen mit einem heutigen Wert von 2,3 Millionen Dollar.

Das Justizministerium habe den grössten Teil des Lösegeldes aufgespürt und «zurückgeholt», erklärte Justiz-Staatssekretärin Lisa Monaco am Montag. Die Behörden hätten «den Spiess umgedreht» und seien gegen das «gesamte Ökosystem» vorgegangen, das Angriffe mit Ransomware und digitale Erpressung befeuere.

Fast gesamte Lösegeldsumme beschlagnahmt

Laut Justizministerium spürte das FBI das von Colonial gezahlte Lösegeld in Höhe von 75 Bitcoin – nach damaligem Wert 4,4 Millionen Dollar – bei der Überprüfung zahlloser anonymer Transaktionen auf. Es sei gelungen, 63,7 Bitcoin der Summe zu beschlagnahmen – wegen des Absturzes der digitalen Währung in den vergangenen Wochen mit einem heutigen Wert von 2,3 Millionen Dollar.

Gesperrtes Computersystem, um mit Freigabe Lösegeld zu erpressen

Bei Angriffen mit Ransomware sperren oder verschlüsseln Hacker die Computersysteme ihrer Opfer, um von den Nutzern Geld für die Freigabe ihrer Daten zu erpressen. Viele der Angreifer sitzen nach Erkenntnissen von Cybersicherheitsexperten in Russland oder den ehemaligen Sowjetrepubliken.

Ende Mai wurde die US-Tochter des weltgrössten Fleischproduzenten JBS Opfer eines Cyberangriffs mit Ransomware. US-Präsident Joe Biden stellte daraufhin mögliche Vergeltungsmassnahmen in Aussicht. Das Thema dürfte auch Thema bei dem Treffen von Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Genf in der kommenden Woche sein.