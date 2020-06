USA, Brasilien, Russland

Einreisebeschränkungen sollen für viele Länder bestehen bleiben

Die EU plant eine Lockerung der Corona-Einreisebeschränkungen. Etliche Länder dürften davon allerdings ausgeschlossen bleiben – unter anderem die USA.

Eine abschliessende Einigung über die Liste sei nicht erzielt worden, weil viele Botschafter zunächst Rücksprache mit ihren Regierungen halten wollten. Die EU will den Bürgern gewisser Länder ab Mittwoch eine Einreise ohne Quarantäne erlauben.

Neuer Rekord in den USA

In den USA sind einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge mindestens 40’870 neue Infektionen verzeichnet worden. Das ist die höchste dort jemals an einem Tag verzeichnete Zahl. Insgesamt sind damit knapp 2,75 Millionen Infektionen und fast 125’000 Todesfälle in den USA bekannt.