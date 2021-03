Als erster früherer Südstaat : US-Bundesstaat Virginia schafft Todesstrafe ab

Im Jahr 1608 wurde in Virginia die erste Hinrichtung auf heutigem US-Territorium vollstreckt. Nun hat der Bundesstaat die Todesstrafe abgeschafft – als 23. aller US-Staaten.

Der US-Bundesstaat Virginia hat die Todesstrafe abgeschafft. Der demokratische Gouverneur Ralph Northam unterzeichnete am Mittwoch das entsprechende Gesetz im Greensville-Gefängnis in Jarratt, in dem der Bundesstaat die Todesurteile vollstreckte. Virginia ist der 23. US-Bundesstaat und erste Bundesstaat der früheren Südstaaten, der die Todesstrafe abschafft. Zuvor hatten das Abgeordnetenhaus und der Senat von Virginia den Weg dafür freigemacht.