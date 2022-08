Längster unbemannter Flug : US-Drohne fliegt nonstop 64 Tage – nun rätseln Experten über Absturzursache

Eine solarbetriebene Drohne der US Air Force war über 64 Tage ununterbrochen in der Luft.

Eine solarbetriebene Drohne ist vor ihrem Absturz insgesamt 64 Tage in der Erdatmosphäre geblieben – und hat damit den Rekord für einen unbemannten Flugkörper mehr als verdoppelt. Doch nun stürzte sie ab: Das teilte die US-Armee am Dienstag mit, machte aber keine Angaben zur Absturzursache. «Wir tragen unter Hochdruck die Flugdaten zusammen und werten sie aus, um Aufschluss über den unerwarteten Absturz geben zu können», sagte der Flugkontroll-Chef des Militärprojekts, Michael Monteleone.

Die vom europäischen Flugzeugbauer Airbus hergestellte Zephyr-8-Drohne mit einer Spannweite von 25 Metern und einem Gewicht von nur 75 Kilogramm sei am 18. August über dem Wüsten-Testgelände in Arizona «auf Ereignisse gestossen, die zu ihrem plötzlichen Ende geführt haben», erklärte ein Vertreter von Airbus.

Längster Flug der Welt stieg 1958/59

Wäre die Drohne nur wenige Stunden länger in der Luft gewesen, hätte sie den Rekord für den längsten Nonstop-Flug überhaupt gebrochen. Dieser wurde 1958/59 von zwei Piloten in einer umgebauten Cessna 172 aufgestellt, die 64 Tage, 22 Stunden und 19 Minuten in der Luft blieb und dabei 240’000 Kilometer zurücklegte, was sechs Erdumrundungen oder 15-mal der Strecke Sydney-New York entspricht. Dabei flogen sie die ganze Zeit über der Wüste von Nevada und Kalifornien.